День плохих новостей

Сегодня день очень плохих новостей, а именно:1. В Москву чёрт принёс двух пархатых пиндосов - Витька да зятька.
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"Нужно молиться, чтобы не было слива. Надеяться на врагов - авось они не согласятся..." О чём базар, а что, есть что сливать? Наша позиция по окончании СВО ни на йоту не меняется, кто бы не приезжал в Златоглавую.
Идиотка.
Коротко и ясно, и даже на позитиве)).