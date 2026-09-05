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День плохих новостей

Сегодня  день  очень  плохих  новостей, а  именно:1. В  Москву  чёрт   принёс  двух  пархатых  пиндосов - Витька  да  зятька.

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Николай Герасименко

"Нужно молиться, чтобы не было слива. Надеяться на врагов - авось они не согласятся..." О чём базар, а что, есть что сливать? Наша позиция по окончании СВО ни на йоту не меняется, кто бы не приезжал в Златоглавую.