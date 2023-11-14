Электронные студенческие билеты и зачетки появятся на «Госуслугах»

В Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» в следующем году могут появиться электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие важные документы, которые будут подтверждать обучение в высшем учебном заведении .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии