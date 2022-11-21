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БК «Барнаул» проиграл в Екатеринбурге

БК «Барнаул» проиграл в Екатеринбурге

Баскетбольный клуб «Барнаул» проиграл в Екатеринбурге «Уралмашу». Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги против одного из лидеров состоялся 20 ноября и завершился поражением алтайской команды со счётом 77:94 (23:23, 12:25, 17:25, 25:21).

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