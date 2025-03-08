В Архангельской области проходит акция «Вам, любимые!»

Накануне Международного женского дня по всей стране началась Всероссийская акция «Вам, любимые!»Проект призван напомнить о важности заботы о женщинах не только в праздники, но и в повседневной жизни, укрепить семейные ценности и воспитать уважение к женщине.
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