В Оренбургской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по Первомайскому району посетили детский лагерь отдыха при Володарской СОШ

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по Первомайскому району посетили детский лагерь отдыха при Володарской СОШ.
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