Итальянский истребитель поврежден при атаке на авиабазу Эт-Таиф

Итальянский Eurofighter F-2000 поврежден при серии ночных атак на авиабазу Эт-Таиф в Саудовской Аравии.
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