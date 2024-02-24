Чем угрожает Земле крупнейшая за 7 лет вспышка на Солнце

Мощнейших поток радиоактивных частиц движется от Солнца в сторону нашей планеты.23 февраля на Солнце зафиксирована мощнейшая за последние 7 лет вспышка с выбросом потоков радиоактивных частиц за пределы солнечной короны.
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