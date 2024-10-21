В США в последний момент остановлена казнь за невозможное преступление

В штате Техас (США) в последний момент остановили казнь мужчины, пишет The Washington Post. Многочисленные эксперты заявили, что преступление, за которое его приговорили к смертельной инъекции, совершить невозможно.
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