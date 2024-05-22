Монитор с 60-герцевой панелью E Ink и открытым исходным кодом. Представлен Modos Paper Monitor

Компания Modos представила монитор Paper Monitor, который основан на панели E Ink. Это небольшой дисплей диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1600 х 1200 пикселей, частотой 60 Гц, при этом на выбор есть как монохромная, так и цветная панель с электронными чернилами.
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