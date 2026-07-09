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Французская Airties приобретает индийского разработчика ИИ-решений Aprecomm для экспансии на развивающиеся рынки

Французская Airties приобретает индийского разработчика ИИ-решений Aprecomm для экспансии на развивающиеся рынки

Мировой лидер в сфере интеллектуального программного обеспечения для управления качеством Wi-Fi у интернет-провайдеров, компания Airties (Париж), официально объявила 9 июля 2026 года о заключении окончательного соглашения по покупке индийской компании Aprecomm.

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