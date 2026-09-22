В Курортном районе Петербурга появится сквер имени Людмилы Чурсиной

Общественное пространство в Сестрорецке назовут в честь актрисы Людмилы Чурсиной. Топонимическая комиссия поддержала это решение.
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