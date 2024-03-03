Европа без русского газа: в Брюсселе ожидают проблемы после завершения контракта на транзит «голубого топлива» из РФ через Украину

В Брюсселе опасаются, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины может обернуться для Евросоюза наихудшим сценарием с дефицитом «голубого топлива» и ростом цен на него, пишет газета Politico.
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