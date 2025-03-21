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Царьград

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"Вы там совсем, что ли?!": Крым и Чечня - не Россия? Турция вершит свою географию - назревает новый скандал

"Вы там совсем, что ли?!": Крым и Чечня - не Россия? Турция вершит свою географию - назревает новый скандал

Турция вершит свою географию, ведь для местного Управления по делам религии Крым и Чечня - не Россия.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
с нами никто не считается   спасибо  президенту  либерасту  .  его по морде грязной тряпкой  каждый бьет  кому не лень .  а он  с улыбкой   спокойно это принимает .ДБ
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22 час.
Eduard
Триста лет назад Турция была сама оккупирована,так что срвременная власть по сути сами оккупанты!
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22 час.
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