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SPLETNIK

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"Ужасно неталантливые тётки". Божена Рынска раскритиковала авторов "Антиглянца"

"Ужасно неталантливые тётки". Божена Рынска раскритиковала авторов "Антиглянца"

Журналистка Божена Рынска прокомментировала интервью с авторами телеграм-канала "Антиглянец" Татьяной Столяр, Наталией Архангельской и Юлией Пош, которое вышло на YouTube-канале издания Forbes, назвав девушек "ужасно неталантливыми" и "скучными".

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