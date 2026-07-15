"Ужасно неталантливые тётки". Божена Рынска раскритиковала авторов "Антиглянца"

Журналистка Божена Рынска прокомментировала интервью с авторами телеграм-канала "Антиглянец" Татьяной Столяр, Наталией Архангельской и Юлией Пош, которое вышло на YouTube-канале издания Forbes, назвав девушек "ужасно неталантливыми" и "скучными".
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