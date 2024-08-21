ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ в районе Времевского выступа

Штурмовые подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» захватили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении.
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