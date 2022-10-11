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В Екатеринбурге нанесут разметку под электросамокаты

В Екатеринбурге нанесут разметку под электросамокаты

В Екатеринбурге планируют обновить разметку с учетом средств индивидуальной мобильности. Как сообщил сегодня на пресс-конференции замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов, сейчас в мэрии изучают новую нормативно-правовую базу.

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