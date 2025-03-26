Новое исследование выявило связь между СДВГ и повышенным риском деменции

Ученые из Женевского университета (HUG) и Женевского университета (UNIGE) обнаружили, что у взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдаются изменения в мозге, аналогичные тем, что характерны для ранней стадии деменции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии