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WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область не вызвало панику у Путина

WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область не вызвало панику у Путина

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* в России Татьяна Становая, чьи слова передает The Wall Street Journal, заявила, что атака Украины на Курскую область не вызвала панику у президента РФ Владимира Путина.

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