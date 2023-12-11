Тихонов оценил выступление "Спартака" в первой части сезона

Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов выразил уверенность, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль продолжит работу в клубе, а также рассказал, что нужно красно-белым для избавления от проблем.
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