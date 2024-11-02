Россия договорилась о рыбе с одной из стран НАТО

В ходе работы 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила по видеосвязи, стороны смогли договориться об условиях работы в Баренцовом и Норвежском морях на 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии