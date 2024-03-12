Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Напоминаю, говоря о том, что Президент сказал, что никакого вторжения не будет, в 60 минут Попов назвал одного челове...Теперь Путин обес...
  • michail kos
    Образцовый подлец. Переобувается не отрывая ног от земли.Шарий отбивает в ...
  • Александр Пятнистый
    Кедми правильно сказал, что процент идиотов среди евреев такой же, как и среди других народов. Мы видим, что он ошибс...Теперь Путин обес...

Про некоторые итоги СВО...

Про некоторые итоги СВО...

Понятно, что капитуляции Запада как таковой не будет. Они просто утрутся и отползут в сторону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
ПАПА РИМСКИЙ??? ОН НАМ ТОЧНО НЕ ДРУГ и даже НЕ СОЮЗНИК...у него свои интересы отличные от наших
Ответить
12 час.
Сергей Парков
Лет 70 назад куплетисты Рудаков и Нечаев пели: &quot;Римский Папа Грязной лапой Лезет в разные дела. И зачем такого папу Только мама родила!&quot;. Как будто сегодня написано.
Ответить
12 час.
Лариса Фомичева
Про демократию Запада-это забавно.Англо-саксы ведь уничтожили целые цивилизации в обоих Америках.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх