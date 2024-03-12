Про некоторые итоги СВО...

dverry garry ПАПА РИМСКИЙ??? ОН НАМ ТОЧНО НЕ ДРУГ и даже НЕ СОЮЗНИК...у него свои интересы отличные от наших

Сергей Парков Лет 70 назад куплетисты Рудаков и Нечаев пели: "Римский Папа Грязной лапой Лезет в разные дела. И зачем такого папу Только мама родила!". Как будто сегодня написано.