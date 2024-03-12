Понятно, что капитуляции Запада как таковой не будет. Они просто утрутся и отползут в сторону.
Про некоторые итоги СВО...
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dverry garry
ПАПА РИМСКИЙ??? ОН НАМ ТОЧНО НЕ ДРУГ и даже НЕ СОЮЗНИК...у него свои интересы отличные от наших
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12 час.
Сергей Парков
Лет 70 назад куплетисты Рудаков и Нечаев пели: "Римский Папа Грязной лапой Лезет в разные дела. И зачем такого папу Только мама родила!". Как будто сегодня написано.
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12 час.
Лариса Фомичева
Про демократию Запада-это забавно.Англо-саксы ведь уничтожили целые цивилизации в обоих Америках.
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10 час.
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