Минтранс России ужесточил правила стоянки судов на подходах к портам Азов и Кавказ

Согласно зарегистрированным Минюстом изменениям в обязательные постановления морских портов, судам запрещено вставать на якорь в районах, где не организовано прикрытие средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России.
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