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Менеджер «Ангелов Плющенко» о проблемах Костылевой со здоровьем: «Плющенко очень переживает. Не секрет, что он делает большую ставку на Лену»

Менеджер «Ангелов Плющенко» Елена Благодерова рассказала, что Евгений Плющенко тяжело воспринимает ситуацию со здоровьем фигуристки Елены Костылевой .

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