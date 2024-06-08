Возросло число жертв обрушившегося при ударе ВСУ дома в Луганске

Работы на месте ЧП продолжались всю ночь.фото: t.me/glava_lnr_info--> Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного при ударе ВСУ жилого дома в Луганске тела ещё двух человек, сообщил 8 июня глава ЛНР Леонид Пасечник.
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