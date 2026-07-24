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Происшествия

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В Тюменской области в рамках областного профилактического проекта «Безопасное лето», сотрудники Госавтоинспекции провели урок по дорожной безопасности для школьников

В Тюменской области в рамках областного профилактического проекта «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции провели урок по дорожной безопасности для воспитанников общеобразовательной школы №7 города Ишима.

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