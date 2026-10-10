Новосибирцам объяснили, как вычислить переплату за услуги ЖКХ

Жителям Новосибирска рекомендуют сверять суммы в квитанциях ЖКХ с утверждёнными тарифами, показаниями счётчиков, метражом квартиры и числом прописанных, а при выявлении расхождений требовать перерасчёта через управляющую компанию, ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом».
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