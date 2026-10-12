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На Колпинском кладбище похоронят хоккеистку Юлию Карпову

На Колпинском кладбище похоронят хоккеистку Юлию Карпову

Спортсменку Юлию Карпову, ранее игравшую за петербургскую хоккейную команду «Динамо», похоронят на Колпинском кладбище.

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