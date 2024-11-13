Гаджиев: в декабре Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора

Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре. Об этом заявил ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), проходящей в столице республики.
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