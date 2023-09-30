Разработчики MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen оправдываются перед игроками из-за изменен...

Разработчики MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen оправдываются перед игроками из-за изменений в графикеVisionary Realms не получила той реакции, которую ожидала, когда представила игрокам MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen измененный внешний вид.
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