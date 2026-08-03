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Газета.ру

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Хореограф Глейхенгауз заявил, что ему интересны отзывы зрителей о его работах

Хореограф Глейхенгауз заявил, что ему интересны отзывы зрителей о его работах

Тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз признался, что следит за комментариями интернет-пользователей в свой адрес, но не обращает внимания на неконструктивную критику своих постановок.

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