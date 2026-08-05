«На случай войны»: запасы продуктов, наличка и «нас не сломить». Как жители Кубани переживают налеты украинских дронов

«На случай войны»: запасы продуктов, наличка и «нас не сломить». Как жители Кубани переживают налеты украинских дроновАтаки БПЛА на российские регионы стали новой реальностью для миллионов граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальона
- Бензиновый кризис: российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
- БРИКС+ в Нью-Дели: Владимир Путин участвует в расширенной сессии о будущем глобального роста
Свежие комментарии