Алиев возложил вину за возможные проблемы на Южном Кавказе на Францию

РИАМО - 7 окт. Франция станет виновником новых проблем на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем, пишет РИА Новости.
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