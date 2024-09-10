Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов «обвел вокруг пальца» главкома украинской армией Александра Сырского, Киев решил «переиграть» Москву и организовал дерзкое наступление на Покровском направлении, а в Кремле ответили генерал-майору Апти Алаудинову на слова о победе России в спецоперации — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей.
Обман Сырского, дерзкий ход ВСУ, ответ Пескова Алаудинову: что будет дальше В мире
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Имея возможности уничтожить Украину и ими не пользоваться плохое решение. ГИБНУТ НАШИ МИРНЫЕ ЛЮДИ, а мы в шашки играем, не уничтожаем им ЖД и Авто дороги мосты, ЭЛ подстанции, заводы. Это всё играет против нас и против наших МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
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16 час.
Vlad
"украинское командование собрало не менее 10 тысяч солдат," если поделить длину курского фронта на эти 10 тыс то эта жиденькая цепочка вызовет, мягко говоря, удивление!
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8 час.
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