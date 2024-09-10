Обман Сырского, дерзкий ход ВСУ, ответ Пескова Алаудинову: что будет дальше В мире

ИО

Игорь Овчаренко

Имея возможности уничтожить Украину и ими не пользоваться плохое решение. ГИБНУТ НАШИ МИРНЫЕ ЛЮДИ, а мы в шашки играем, не уничтожаем им ЖД и Авто дороги мосты, ЭЛ подстанции, заводы. Это всё играет против нас и против наших МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.