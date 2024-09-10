Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Абрамчук
    Захрустели французские булки 👍Гробы имени Макро...
  • марина юзвишина
    А ведь П.Толстой предупреждал ! Убьём всех..Гробы имени Макро...
  • Vlad
    "украинское командование собрало не менее 10 тысяч солдат," если поделить длину курского фронта на эти 10 тыс то эта ...Обман Сырского, д...

Обман Сырского, дерзкий ход ВСУ, ответ Пескова Алаудинову: что будет дальше В мире

Обман Сырского, дерзкий ход ВСУ, ответ Пескова Алаудинову: что будет дальше В мире

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов «обвел вокруг пальца» главкома украинской армией Александра Сырского, Киев решил «переиграть» Москву и организовал дерзкое наступление на Покровском направлении, а в Кремле ответили генерал-майору Апти Алаудинову на слова о победе России в спецоперации — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Имея возможности уничтожить Украину и ими  не пользоваться плохое решение. ГИБНУТ НАШИ МИРНЫЕ ЛЮДИ, а мы  в шашки играем, не уничтожаем им ЖД  и Авто  дороги мосты, ЭЛ подстанции, заводы. Это всё играет  против нас и против наших МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Ответить
16 час.
Vlad
&quot;украинское командование собрало не менее 10 тысяч солдат,&quot; если поделить длину курского фронта на эти 10 тыс то эта жиденькая цепочка вызовет, мягко говоря, удивление!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх