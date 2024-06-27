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В СПЧ призвали ввести обязательную консультацию у психолога при разводе

В СПЧ призвали ввести обязательную консультацию у психолога при разводе

Заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что обязательная консультация семейного психолога после подачи заявления на расторжение брака может сократить число разводов.

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