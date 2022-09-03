«Барса» поручила юристам разобраться в ситуации с игровым временем Гризманна. Каталонцы считают, что «Атлетико» пытается избежать обязательного выкупа форварда

«Барселона» недовольна ситуацией с игровым временем Антуана Гризманна в «Атлетико». Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него.