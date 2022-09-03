Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

«Барса» поручила юристам разобраться в ситуации с игровым временем Гризманна. Каталонцы считают, что «Атлетико» пытается избежать обязательного выкупа форварда

«Барселона» недовольна ситуацией с игровым временем Антуана Гризманна в «Атлетико». Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх