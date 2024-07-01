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Царьград

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Почему министр обороны Белоусов всегда был костью в горле для олигархов?

Почему министр обороны Белоусов всегда был костью в горле для олигархов?

Борьбу с олигархами и либералами Андрей Белоусов начал ещё будучи вице-премьером. Высочайший профессионал, он как никто другой понимал, какое важное значение для развития экономики имеет стимулирование бизнеса, инвестиций.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Долго, очень долго длится промежуток от слов к действию! Если будем так действовать и далее, мы начнем терять стратегическую инициативу по действиям против США и Европы. Промедление смерти подобно.
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14 час.
Dash45
бог ему в помощь
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47 мин.

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