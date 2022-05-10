Focus: Дедушка Гитлера все-таки был евреем?

А. Гитлер и Б. Муссолини в Мюнхене (1940 г.) "После того, как Ганс Франк, доверенный человек Адольфа Гитлера, заявил в 1946 году, что дедушка фюрера был евреем, слухи об этом больше никогда не умолкали, несмотря на то, что они всегда оспаривались историками.
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