Focus: Дедушка Гитлера все-таки был евреем?

А. Гитлер и Б. Муссолини в Мюнхене (1940 г.) "После того, как Ганс Франк, доверенный человек Адольфа Гитлера, заявил в 1946 году, что дедушка фюрера был евреем, слухи об этом больше никогда не умолкали, несмотря на то, что они всегда оспаривались историками.