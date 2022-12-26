Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» по Гакпо: «Он отправится в Англию и уладит формальности»

ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» по Гакпо: «Он отправится в Англию и уладит формальности»

ПСВ и «Ливерпуль» договорились о трансфере вингера Коди Гакпо. О том, что стороны достигли соглашения, объявил клуб из Эйндховена.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх