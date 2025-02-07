В Госдуму поступил проект закона об обнулении НДС на перевозки по ВСМ Москва — Петербург до 2065 года

Это будет способствовать созданию новых рабочих мест Правительство России представило на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург до 2065 года.