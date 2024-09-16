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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сеул (WTA). Александрова встретится с Лепченко, Костюк – с Рус, Кудерметова вышла во 2-й круг

Сетка здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 16 – 22 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Первый круг Вероника Кудерметова (Россия)  Чжан Шуай (Китай) 6:4|6:3 Дата проведения 16 сентября, 06.

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