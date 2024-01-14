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Иммунолог Крючков: подготовка к «болезни X» позволит лучше бороться с пандемиями

Иммунолог Крючков: подготовка к «болезни X» позволит лучше бороться с пандемиями

Подготовка мирового сообщества к неизвестному и потенциально смертоносному заболеванию «болезнь Х» может улучшить борьбу с будущими пандемиями, заявил кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.

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