Как снег на голову: Зеленский просит у союзников системы ПВО в аренду на зиму

Киев торопит Запад скинуться на защитный зонтик для Украины в период холодов Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance Материал комментируют: Алексей Анпилогов Украина на период холодов возьмет в аренду у других стран средства противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии