Мужчина шокировал коллекцией более 700 тарантулов

Арахнофил Аарон Феникс собрал коллекцию из более чем 700 домашних тарантулов. Об этом пишет tsn.ua "Люди всегда спрашивают, не шучу ли я, когда говорю им, сколько у меня пауков — они спрашивают, не случилось ли со мной что-нибудь", — рассказал 36-летний житель Йейта, Англия.