В России появится возможность заключать брак без документов, позволит биометрическая система.

В России появится возможность заключать брак без предъявления документов, как сообщает ТАСС. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минюсту, Минцифре, Федеральной налоговой службе и Центру биометрических технологий создать сервис, который позволит получать услуги ЗАГС по биометрии.