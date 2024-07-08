В России появится возможность заключать брак без документов, позволит биометрическая система.

В России появится возможность заключать брак без предъявления документов, как сообщает ТАСС. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минюсту, Минцифре, Федеральной налоговой службе и Центру биометрических технологий создать сервис, который позволит получать услуги ЗАГС по биометрии.
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