Футбольные власти собираются рассмотреть предложение Венгера по изменению определения офсайда

Правило определение «вне игры» (офсайд) вновь могут пересмотреть, сообщает The Times.Правило определение «вне игры» (офсайд) вновь могут пересмотреть, сообщает The Times.
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