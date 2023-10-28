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Тренер «Миннесоты» назвал игру звена Капризова ужасной

Тренер «Миннесоты» назвал игру звена Капризова ужасной

Дин Эвасон, главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», подверг критике игру звена российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с командой «Филадельфия Флайерз», окончившуюся поражением «Миннесоты» со счетом 2:6.

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