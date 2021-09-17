СМИ. Актуальные новости - здесьПолитика"Сармат": «Довод» в 200 тонн — не отразить ! «Чем делать ракеты, лучше бы развивали экономику» — говорят нам регулярно, а как её развивать… без ракет?.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovБлестящая статья, где все расставлено по своим местам! Вот это руководство у нас, побольше бы таких Борисовых...Сергей МАвтору - Браво!!!AKAlexander KostuchenkoВсе верно. Народ не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. А что сделали евроамериканские "миротворцы и демократизаторы" с процветавшей некогда, при "диктаторе" Каддафи Ливией, общеизвестно. Северная Корея и Иран успели создать пусть слабенькие, но способные нанести "господам" неприемлимый урон ядерные щиты, ценой неимоверных усилий и нищеты населения и сейчас потихоньку развиваются. Богатейшая Социалистическая Джамахерия вложилась в экономику и социальную сферу и, после "дружеского визита" помянутых господ, пребывает в дичайшем каменном веке с рабовладением и толпами беженцев, потерявших вообще все средства к хоть какому-нибудь существованию.Александр ШедныйСогласен на 200%!ТСТатьяна Степановасогласна на всю 1000% Браво автору!!!БОБорис ОсиповMikhail YurievitchХорошая статья. Время потрачено не зря. Зио-Либер-поперам полезно почитать и продолжить страдать. Россия вперёд!Комментировать
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