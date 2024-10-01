В Приамурье мужчину приговорили к 13 годам за финансирование ВСУ

В Амурской области местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает УФСБ по региону.
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