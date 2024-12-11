О дожде в декабре-2024 предупредили жителей Новосибирска

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют сильное потепление в Новосибирской области. По информации специалистов, в областном центре к концу рабочей недели температура поднимется до -1 градуса Цельсия.
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