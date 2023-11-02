Праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2023 года: 5 важных дел и 7 строгих запретов Анастасия4 ноября 2023 года будет особенным днем для православных христиан, посвященным празднику Казанской иконы Божией Матери.
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